Jury komt deels tot oordeel in zaak tegen Sean ‘Diddy’ Combs

Tekst: Denise Delgado

De jury in de rechtszaak tegen Sean ‘Diddy’ Combs (55) heeft een gedeeltelijk oordeel geveld. Er is overeenstemming bereikt over vier van de vijf aanklachten. Over de laatste aanklacht is nog geen besluit genomen.

Wat het oordeel op de vier punten inhoudt, is nog niet bekend. Zowel de aanklagers als de verdediging van Diddy willen dat de jury doorgaat met beraadslagen. Ook de rechter heeft de jury verzocht om verder te overleggen. Dat gebeurt morgen.

Sekshandel

De aanklachten waarover nu overeenstemming is, hebben betrekking op sekshandel en het vervoeren van personen met het oog op prostitutie. Ze zijn onder meer gebaseerd op verklaringen van Diddy’s ex-vriendin Cassie Ventura en een andere vrouw die anoniem bleef onder de naam ‘Jane’.

De zwaarste aanklacht, deelname aan een criminele organisatie, ligt nog op tafel. Als Diddy op alle punten schuldig wordt bevonden, riskeert hij een levenslange gevangenisstraf.

Diddy zit sinds september vast. Hij werd gearresteerd op verdenking van onder meer mensenhandel en seksueel misbruik. De rechtbank in New York gaf toen gehoor aan het verzoek van de aanklagers om hem niet op borgtocht vrij te laten, vanwege het hoge vluchtrisico. Zijn strafproces begon in mei 2025.

BEELD: GETTY IMAGES