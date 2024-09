Diddy aangeklaagd voor mensenhandel met criminele organisatie

Muziekmagnaat Sean ‘Diddy’ Combs is aangeklaagd voor mensenhandel en het dwingen tot seksuele handelingen. Dat staat in een dinsdag openbaar gemaakte aanklacht tegen de rapper en producent. De Amerikaan wordt daarnaast beschuldigd van het opzetten van een organisatie voor illegale praktijken. Combs verschijnt naar verwachting dinsdag voor de rechter in Manhattan.

De 54-jarige Combs werd maandag in New York gearresteerd. Volgens de aanklacht heeft de artiest zijn zakenimperium veranderd in een criminele organisatie waarmee hij en zijn medewerkers zich bezighielden met verschillende misdaden. Diddy bedreigde en dwong vrouwen om “aan zijn seksuele verlangens te voldoen”, aldus het openbaar ministerie.

Combs, die in het verleden ook bekendstond onder de namen Puff Daddy, Puffy en P. Diddy, werd door zijn succes in de jaren 90 een grote naam in de hiphop. Hij was onder meer oprichter van het platenlabel Bad Boy Records. Hij had zelf ook hits, onder meer met het nummer I’ll Be Missing You ter nagedachtenis aan rapper Notorious B.I.G..

Lees ook: Sean ‘Diddy’ Combs gearresteerd in New York

Systematisch wangedrag

Het afgelopen jaar lag Combs geregeld onder vuur om wangedrag. Hij werd door meerdere vrouwen beschuldigd van verkrachting, waarvoor nog verschillende zaken lopen. Ook dook een video op waarin te zien is hoe hij zijn ex-vriendin, zangeres Cassie, mishandelde. Hiervoor trof de artiest een schikking.