Gert Verhulst over zijn TikTok-verslaving: ‘Ik kon niet stoppen’

Gert Verhulst (56) heeft onlangs besloten om TikTok van zijn telefoon te verwijderen omdat hij merkte dat hij verslaafd was geraakt aan de app. In de podcast Vik & Gert vertelt hij aan zijn zoon Viktor over de verslaving en hoe de eindeloze stroom video’s hem urenlang bezighield.

Gert zegt dat hij continu bleef swipen in de hoop op vermakelijke content, maar zonder bevredigend resultaat. “TikTok heb ik echt moeten stoppen. Ik was verslaafd”, legt hij uit aan zijn zoon Viktor. “Ik kon niet stoppen met swipen.” Hierdoor werd Gert ‘bloednerveus’.

Viktor erkent dat hij hetzelfde probleem heeft en zegt dat hij ook snel urenlang video’s kijkt. “Voor je het weet zijn er drie of vier uur voorbij,” aldus Viktor. Hierdoor besloot Gert drastische maatregelen te nemen en de app van zijn telefoon te verwijderen, iets waar Viktor zelf niet toe in staat zou zijn. “Ik zou niet willen stoppen.” Hoewel hij TikTok verwijderde, ontdekte hij dat hij nu hetzelfde gedrag vertoont op Instagram, waar hij opnieuw uren aan video’s besteedt.

De familie Verhulst geeft al vijf seizoenen een eerlijke en ongefilterde inkijk in hun leven in de populaire serie De Verhulstjes. Gert, Ellen, Marie en Viktor hebben een groot succes geboekt en zijn enorm geliefd bij het publiek. Bekijk de video hieronder:

