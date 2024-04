Opnames van nieuw seizoen De Verhulstjes binnenkort van start

Goed nieuws voor fans van het realityprogramma De Verhulstjes. De serie krijgt een nieuw seizoen, heeft Gert Verhulst zaterdag bekendgemaakt aan RTL Boulevard.

“Het belooft een redelijk drukke zomer te worden”, zegt de 56-jarige Verhulst, die onthult dat de opnames binnenkort beginnen. Hij vertelt ook dat de familie in het nieuwe seizoen vaak in Nederland op bezoek is.

In het programma wordt de familie Verhulst, bestaande uit Gert, Ellen, Viktor en Marie, gevolgd in het dagelijks leven en hun werk. Het is het vijfde seizoen voor de Studio 100-baas en zijn gezin.