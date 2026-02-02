Claus Casimir Jamai Loman Maestro

Koninklijk bezoek voor Maestro-Jamai: ‘De winnaar en de peetoom’

Tekst: Denise Delgado

02/02/2026

Koninklijk randje aan de Maestro-finale! Graaf Claus-Casimir (21) schoof zondagavond aan in concertzaal PHIL en zag hoe publiekslieveling Jamai de Gouden Baton veroverde. Na afloop dook hij achter de schermen op de foto met de winnaar en jurylid Ed Spanjaard.

‘De winnaar en de peetoom!’, klonk het in het Instagram verhaal van Claus-Casimir. Dirigent Ed is namelijk al jaren bevriend met de koninklijke familie en is peetoom van de graaf.

De zoon van prins Constantijn en prinses Laurentien, tevens de enige kleinzoon van prinses Beatrix, werd in oktober 2004 gedoopt op Paleis Het Loo; onder zijn peetouders zijn ook koning Willem-Alexander en prins Maurits.

In de finale rekende Jamai af met acteur Daniel Cornelissen. Hij kreeg de hoogste juryscores én een overweldigende publieksstem: 88 procent, goed voor een totaal van 167 punten. Jamai bleef nuchter in zijn reactie: hij koestert vooral dat het programma het dirigentschap en orkestmuziek in de schijnwerpers zet. ‘Lang leve de muziek,’ besloot hij.

Eerder dit seizoen namen ook Hans Klok, Annick Boer, Liz Snoijink, Froukje, Isabelle Kafando en voormalig commando Dai Carter het stokje op, maar op de finale-avond ging alle spot op Jamai.

