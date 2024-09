Prins Pieter-Christiaan wint 538 euro bij Radio 538: ‘Kom er gewoon doorheen’

Prins Pieter-Christiaan (52) belde zelf in tijdens de Ochtendshow van Radio 538 om mee te doen aan het spel ‘Begin de dag met een mooi bedrag’ en kans te maken op 538 euro. Radio-dj Tim Klijn vroeg zich hardop af: “Is dit de prins zelf?”

Woensdagochtend zorgde een bijzonder telefoontje voor ophef op Radio 538. Tim Klijn kondigde aan dat Pieter-Christiaan aan de lijn hing, wat bij Rick Romijn direct een lampje deed branden.

“Maar Pieter-Christiaan klinkt als iemand van het koninklijk huis…,” merkte Rick op. De beller reageerde gevat: “En dat is valsspelen, wil je zeggen?” Daarmee bevestigde hij indirect zijn identiteit. “Dat neigt naar valsspelen ja,” grapte Rick terug.

Tim had even nodig om te beseffen wat er zojuist was gebeurd. “Maar is dit de prins? Is dit de prins zelf?” vroeg hij uitbundig. Prins Pieter-Christiaan bleef echter gefocust op het spel en antwoordde: “Ik heb gewoon eerlijk gebeld, Rick, en ik kom er gewoon doorheen.” De radio-dj’s barstten in lachen uit toen ze doorhadden dat het daadwerkelijk om de prins ging.

De deelname van de prins was niet zonder succes: hij gaf het juiste antwoord en won 538 euro. Het gewonnen bedrag houdt hij niet voor zichzelf, maar doneert hij aan stichting Laureus, die sport toegankelijk maakt voor kinderen met mentale en fysieke beperkingen.

Prins Pieter-Christiaan van Oranje-Nassau, van Vollenhoven, is de derde zoon van prinses Margriet van Nederland en prof. mr. Pieter van Vollenhoven. Hij is een neef van koning Willem-Alexander en behoort tot de koninklijke familie van Nederland, hoewel hij geen lid is van het Koninklijk Huis. Prins Pieter-Christiaan heeft samen met zijn ouders en broers Maurits, Bernhard en Floris, een meer informele positie binnen de familie en vervult geen officiële koninklijke taken.

TEKST: DENISE DELGADO

BEELD: ANP