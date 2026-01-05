Zo dirigeerde publieksfavoriet Jamai Loman zonder baton in Maestro

Avrotros Maestro Ef Jamai

Tekst: Evelien Berkemeijer

Publiekslieveling Jamai Loman bevestigde opnieuw zijn status in Maestro, ondanks stevige concurrentie van Annick Boer: ze deelden de eerste plek met 26 punten. Toch lijkt Jamai volgens velen nog steeds op koers voor de winst. Zijn uitvoering ontroerde zelfs kijkers, die hem prezen om zijn muzikaliteit en controle.

In de aflevering van gisteren dirigeerde Jamai Loman het stuk Barcarolle van Jacques Offenbach, een gondellied dat sterk contrasteert met zijn eerdere stukken. Met de opbouwende feedback van de Maestro-jury in het achterhoofd – minder streng kijken, meer in de muziek hangen – koos hij ervoor zonder baton te dirigeren om die muzikaliteit tastbaar te maken.

Zonder baton: risico’s

Dirigeren zonder stokje is geen makkelijke route: de handen moeten dan alles vertellen. Juist daarom besloot Jamai het te proberen, omdat het bij het karakter van het stuk past. Zoals hij zelf zei: “Ik dacht dat het natuurlijk zou voelen zonder baton omdat het stuk dit vraagt, maar ik wist niet dat ik het daarmee eigenlijk dus mezelf moeilijker heb gemaakt. Omdat je nog meer kleuren kan maken, nog duidelijker moet zijn.”

Emotie en publieksreactie

De keuze pakte uit zoals gehoopt: de uitvoering raakte. Kijkers noemden de performance ontroerend, en het beeld van Jamai die zichtbaar in de muziek hing, deed bij sommigen zelfs een traantje vloeien. Daarmee verzilverde hij de eerdere jury-oproep om minder dwingend te zijn en het stuk meer te laten ademen.

Maestro-jury vol lof

Hoewel Jamai het dwingende nog niet helemaal heeft afgeleerd, was de jury uitgesproken positief. Al vroeg in het stuk noemde Dominic Seldis het ‘uitmuntend’, onder de indruk van de volledige controle die hij liet zien. Jamai zelf vond het tempo lastig, maar omschreef het optreden als een feest om te doen, en hij merkte zelfs op dat hij een moment vond om te lachen. Opvallend genoeg prezen zowel de jury als zijn coach juist het tempo, dat in Barcarolle cruciaal is om de wiegende beweging te behouden.

