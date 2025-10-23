Eloise van Oranje geniet van ‘quality-time’ met broertje Claus-Casimir

Eloise En Claus Casimir Van Oranje

23/10/2025

Gravin Eloise van Oranje (23) heeft haar broer Claus-Casimir (21) deze week meegenomen op een tour door haar woonplaats Amsterdam. De twee genoten van een paar dagen samen, iets wat volgens Eloise zeldzaam is sinds haar broer in Londen woont.

‘Claus woont in Londen en ik in Amsterdam, dus we grijpen graag elke kans om wat quality time samen door te brengen,’ schrijft Eloise bij een serie foto’s op Instagram. ‘En ik dacht: hoe leuk zou het zijn om hem een rondleiding te geven door mijn geweldige stad? De broer en zus bezochten onder meer het Koninklijk Paleis, het Begijnhof en het Concertgebouw.

Eloise gaat verder: ‘Wie mij goed kent, weet dat ik gek ben op het ontdekken van leuke lokale plekjes, bijzondere winkels en culturele bezienswaardigheden. Nu konden we dat samen doen – en dat was zó fijn.’ Claus-Casimir liet weten genoten te hebben van hun uitje: ‘Was superleuk liefste Elo!!’

