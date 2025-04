Grote mijlpaal voor Eloise van Oranje

Tekst: Nicky Molendijk

Het is een bijzondere dag voor Eloise van Oranje. Haar vintage kledingwinkel My Lima Lima bestaat namelijk één jaar en dat wordt zaterdag gevierd.

Eloise is het bedrijf een jaar geleden gestart met Thomas Latcham. In de winkel verkopen ze tweedehands kleding, waarvan ook kledingstukken van henzelf geweest zijn. Haar moeder, prinses Laurentien, vierde deze bijzondere mijlpaal zaterdag ook mee met haar dochter in Den Haag.

My Lima Lima doneert het grootste deel van de opbrengst aan goede doelen.