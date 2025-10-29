Tijd Van Den Brink Gregory Sedoc Cda

Van tv-presentator tot cabaretier: déze BN’ers staan op de kieslijst

Tekst: Denise Delgado

29/10/2025

Niet alleen ervaren politici dingen mee naar een zetel in de Tweede Kamer, ook heel wat bekende Nederlanders hebben hun naam op het stembiljet gezet. Presentatoren, artiesten en schrijvers hopen zo hun favoriete partij een extra zetje te geven.

Tijs van den Brink maakt kans namens het CDA

Tv-presentator Tijs van den Brink staat op plek elf van de CDA-lijst. Met de huidige peilingen (rond de twintig zetels) maakt hij als enige BN’er een serieuze kans om daadwerkelijk de Kamer in te komen.
Oud-atleet en NOS-analist Gregory Sedoc is eveneens kandidaat voor het CDA, maar staat helemaal onderaan de lijst, op plek vijftig.

Bij GroenLinks-PvdA duwt festivalorganisator Jan Smeets (bekend van Pinkpop) de lijst. Iets hoger staan onder anderen presentatrices Hanneke Groenteman en Leoni Jansen, cabaretiers Erik van Muiswinkel en Vincent Bijlo, zangeres Aafke Romeijn en journaliste Nynke de Jong.

Bekende gezichten bij kleinere partijen

Ook buiten de gevestigde partijen duiken bekende namen op. Tekstschrijver Belinda Meuldijk, de ex-vrouw van de dit jaar overleden zanger Rob de Nijs, duwt de lijst van Vrede Voor Dieren. Radiomaker Patrick Kicken is kandidaat voor Belang van Nederland, terwijl drag queen Ma’MaQueen (Venus Bijleveld) opnieuw verkiesbaar is voor BIJ1. Prostitutie-activiste Metje Blaak staat weer op de lijst van de Piratenpartij. Opvallend: voormalig model en actrice Ancilla van de Leest, die eerder diezelfde partij leidde, is nu kandidaat voor de Libertaire Partij.

