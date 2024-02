Bekende radiomakers treuren om ‘legendarische stem’ Jan van Veen

Bekende radiomakers reageren zondagavond bedroefd op het nieuws dat diskjockey Jan van Veen (79) is overleden. Op X, voorheen Twitter, herdenken verschillende collega’s van Van Veen, waarbij het bekende warme stemgeluid van de radiomaker vaak genoemd wordt.

“De man met de mooiste stem van Nederland is niet meer.. Jan van Veen, Mister Candlelight: Rest In Peace”, zegt radiocolumnist en dj Patrick Kicken. Ook Ron Vergouwen, van onder meer de podcast Dit was de radio, herinnert zich Van Veen om zijn stem. “Oh nee! Een legendarische stem, de man achter een iconisch radioprogramma…”, schrijft hij.

Voor anderen was Van Veen een held, zoals voor Olav Mol, F1-commentator van Grand Prix Radio. “Radioheld Jan van Veen is vandaag overleden; dé man achter Candlelight. Afgelopen jaar nog las hij een paar gedichten in onze podcast”, deelt Mol, die ook de nabestaanden van Van Veen sterkte wenst.

‘Stukje jeugd verdwenen’

Ook Toine van Peperstraten luisterde graag naar Van Veen. “Met ’t overlijden van Mr. Candlelight Jan van Veen (79) verdwijnt weer ’n stukje jeugd” , schrijft de presentator, die ook deelt dat Van Veen onlangs nog enkele malen te gast was in de podcast F1 aan Tafel. “Dag Jan! Ik steek vanavond een kaars voor je aan!” , zegt NOS-radioverslaggever Robbert Meeder.

