Tijs van den Brink

Presentator Tijs van den Brink stopt en wil kamerlid CDA worden

Tekst: Evelien Berkemeijer

18/08/2025

Presentator en journalist Tijs van den Brink verlaat na ruim 25 jaar de EO. De 55-jarige presentator heeft bij het CDA gesolliciteerd voor een plek op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer.

De omroep maakte maandag bekend dat Van den Brink per direct niet langer actief zal zijn in de journalistiek.

Van den Brink over zijn keuze

‘Na de val van het kabinet heb ik de stoute schoenen aangetrokken en een sollicitatiebrief geschreven naar het CDA’, zegt Van den Brink in een persbericht van de EO. ‘Of het uiteindelijk tot een Kamerlidmaatschap komt, wordt bepaald door het CDA en de kiezer. Dat is spannend, maar ik zet deze stap met overtuiging.’

Onzekerheid over plaats op de lijst

Het is nog niet bekend hoe hoog Van den Brink op de kandidatenlijst staat. Als hij na de Tweede Kamerverkiezingen van eind oktober niet in het parlement belandt, dan gaan hij en de EO in gesprek over de ontstane situatie. Het is wel uitgesloten dat hij zijn oude werk bij de omroep weer oppakt.

Erkenning van journalistiek werk

‘Zijn manier van werken kenmerkte zich door nuchterheid, scherpte en zorgvuldigheid’, zegt Hans van der Linden, hoofdredacteur journalistiek van de EO. ‘Ik zal hem, zijn journalistieke vakmanschap en morele antenne missen, maar ik gun hem deze stap van harte.’

Loopbaan bij de EO

Van den Brink begon in 1996 bij de EO. In zijn eerste jaren presenteerde hij programma’s als Twee Vandaag, Netwerk en Uitgesproken. De laatste tijd was hij presentator van Dit is de Dag, Dit is Tijs en de podcast De Spindoctors. Met onmiddellijke ingang zal Van den Brink niet langer journalistiek actief zijn voor de omroep.

FOTO: ANP

Uit andere media

Party Muziekfeest Van Het Jaar 2024 Optredens

Hitlijstkoning: dit zijn alle nummer 1-hits van Jan Smit!

Marco Borsato is nog altijd de meest succesvolle Nederlandse artiest in de Top 40. Maar ook Jan Smit heeft geen reden tot klagen. In zijn bijna dertigjarige carrière scoorde hij maar liefst zes nummer 1-hits. Weet je nog welke dat waren? Op de website van Party vind je het antwoord.
Weekend Prins Andrew Gettyimages 1232243104

Column: Openheid over Andrew

Deze column is gepubliceerd in Weekend nummer 33 Er is een nieuwe biografie verschenen over prins Andrew. Het andere zwarte schaap uit de familie heeft er een kleine bijrol in: prins Harry. De twee hebben een bloedhekel aan elkaar. De roodharige prins heeft zijn oom op een verhit moment zelfs een bloedneus geslagen. In het boek…
Vriendin Langer bruin blijven na de zomer? Zo pak je dat aan

5 veel voorkomende guilty pleasures die we allemaal herkennen

Van chocolade tot aan muziekkeuzes, we hebben allemaal wel een guilty pleasure die we liever voor ons houden. Alhoewel chocolade natuurlijk niet zo gek is, maar wat dacht je van hele potten Nutella met een lepel naar binnen werken? Dan wordt het toch een ander verhaal. Vriendin heeft 5 veel voorkomende guilty pleasures op een rijtje gezet. Aan welke ben jij schuldig?
Sante Laughing Woman On Sofa With Tv Remote And Popcorn. Niets doen

Zo leer je écht niets te doen

Elke dag lijkt volgepropt te zijn met afspraken, klusjes en dingen die ‘even snel’ tussendoor moeten. Je agenda zit dicht, je telefoon pingt onophoudelijk en zelfs je vrije tijd voelt soms als een to-do list. Maar stel je voor: een dag waarop je niets hóeft. Geen deadlines, geen klusjes, geen belletjes. Alleen maar… niets.
Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

Meer van Evelien