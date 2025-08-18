Presentator Tijs van den Brink stopt en wil kamerlid CDA worden

Tekst: Evelien Berkemeijer

Presentator en journalist Tijs van den Brink verlaat na ruim 25 jaar de EO. De 55-jarige presentator heeft bij het CDA gesolliciteerd voor een plek op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer.

De omroep maakte maandag bekend dat Van den Brink per direct niet langer actief zal zijn in de journalistiek.

Van den Brink over zijn keuze

‘Na de val van het kabinet heb ik de stoute schoenen aangetrokken en een sollicitatiebrief geschreven naar het CDA’, zegt Van den Brink in een persbericht van de EO. ‘Of het uiteindelijk tot een Kamerlidmaatschap komt, wordt bepaald door het CDA en de kiezer. Dat is spannend, maar ik zet deze stap met overtuiging.’

Onzekerheid over plaats op de lijst

Het is nog niet bekend hoe hoog Van den Brink op de kandidatenlijst staat. Als hij na de Tweede Kamerverkiezingen van eind oktober niet in het parlement belandt, dan gaan hij en de EO in gesprek over de ontstane situatie. Het is wel uitgesloten dat hij zijn oude werk bij de omroep weer oppakt.

Erkenning van journalistiek werk

‘Zijn manier van werken kenmerkte zich door nuchterheid, scherpte en zorgvuldigheid’, zegt Hans van der Linden, hoofdredacteur journalistiek van de EO. ‘Ik zal hem, zijn journalistieke vakmanschap en morele antenne missen, maar ik gun hem deze stap van harte.’

Loopbaan bij de EO

Van den Brink begon in 1996 bij de EO. In zijn eerste jaren presenteerde hij programma’s als Twee Vandaag, Netwerk en Uitgesproken. De laatste tijd was hij presentator van Dit is de Dag, Dit is Tijs en de podcast De Spindoctors. Met onmiddellijke ingang zal Van den Brink niet langer journalistiek actief zijn voor de omroep.

FOTO: ANP