Afscheid Rob de Nijs woensdag in Amsterdam

tv-programma

Freek Vonk voelt zich nog altijd dat 'kind met een schepnetje'

Freek Vonk presenteert al jaren jeugdprogramma’s over dieren, maar benadrukt in een gesprek met het AD dat hij “ook gewoon nog steeds een bioloog” is die werkt bij Naturalis in Leiden. De 42-jarige wetenschapper kijkt uit naar nieuw onderzoek dat hij gaat doen naar anaconda’s. “Ik ben eigenlijk nog een kindje met een schepnetje dat...