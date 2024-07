Zangeres Tabitha legt uit: waarom blijf je bij iemand die vreemd is gegaan?

Zangeres Tabitha is nog steeds samen met haar vriend Mauron, die tijdens haar eerste zwangerschap is vreemdgegaan. In een uitgebreid bericht op Instagram legt ze uit waarom ze deze keuze heeft gemaakt.

“‘Waarom blijf je bij iemand die vreemd is gegaan? Je houd niet van jezelf als je bij hem blijft! Kies voor jezelf en ga bij hem weg’. De bovenstaande uitingen zijn slechts het bovenste laagje van wat ik heb gelezen in de tijd dat gevoelsmatig mijn ‘leven op z’n kop’ stond”, begint Tabitha haar verhaal. Volgens de zangeres geloven veel mensen dat problemen zichzelf wel oplossen als je gewoon doorgaat. “Helaas is dat niet hoe het universum werkt. Een bom overleven als koppel en als gezin zit één en al in bereidheid, wilskracht en liefde.”

Twee dochters

Juicekanaal Juicechannel deelde in 2022 dat Mauron was vreemdgegaan tijdens de eerste zwangerschap van Tabitha. “Lieve mensen, ik heb geprobeerd nergens op te reageren maar ook dat stopt de berichtgeving niet”, reageerde de zangeres op die geruchten. Ze vroeg haar volgers om hen rust te gunnen, omdat Tabitha net was bevallen. Inmiddels heeft het stel twee dochters. Nu bevestigt Tabitha dat Mauron inderdaad is vreemdgegaan.

Getraumatiseerde kind

“Het was het veiligste om te blijven in alles wat ik had gezien en gehoord om me heen als klein meisje. Maar met die afstand en overtuigingen ontnam ik mezelf het geluk”, vervolgt Tabitha. “En op al mijn woorden en gedachtes reageerde het universum met antwoorden. Toen de bom ontplofte keerde ik terug in mezelf en was mijn eerste gedachte: ‘Fuck, dit is een shitload aan lessen en ik ga deze niet kunnen ontlopen of ontwijken. Ik moet erdoorheen’.”

Therapie

Inmiddels hebben Tabitha en Mauron hard gewerkt aan hun relatie en zichzelf, onder meer door therapie en “het getraumatiseerde kind in ons” los te laten. “Alles is mogelijk en alles kan zolang je er maar in gelooft en je bereid bent.”