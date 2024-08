Doutzen Kroes keert terug als model op de cover van Vogue

Het lijkt erop dat Doutzen Kroes (39) terug is van weggeweest. Doutzen prijkt namelijk op de cover van de nieuwste Nederlandse ‘Vogue’. En dat terwijl de Friezin de afgelopen jaren maar heel weinig als model heeft gewerkt.

Doutzen begon haar modellencarrière in 2003, toen ze op 18-jarige leeftijd vanuit Friesland naar Amsterdam verhuisde om haar geluk in de modewereld te beproeven. Jarenlang schitterde de voormalig Victoria’s Secret Angel op de catwalks van ’s werelds grootste modeshows. In 2015 besloot ze haar focus te verleggen en haar modellencarrière op een lager pitje te zetten. Ze wilde meer tijd doorbrengen met haar gezin en zich inzetten voor liefdadigheidswerk. In 2022 kondigde ze haar afscheid aan, maar nu lijkt het erop dat ze haar modellencarrière nieuw leven inblaast.

In het modeblad deelt Doutzen dat ze destijds geen stem had tijdens haar werk. “Als mensen dat tegen me zeiden, dacht en antwoordde ik: welnee, ik bepaal alles zelf, maar ik kwam erachter dat ik totáál ben geleefd. ‘Professioneel’ noemen klanten dat, als je je mond houdt en nooit klaagt. Ook niet als je bij -5 graden in bikini de kou in rent, of om twee uur ’s nachts in badjas nóg wacht op die doorpas voor een show”, vertelt ze. “Iedereen kon zijn creatieve ei op mij kwijt, fotografen, stylisten, visagisten, maar ik werd niet gehoord. Daar was ik zó klaar mee.”

Ook vertelt Doutzen onder andere dat ze lange tijd niet ’trots’ is geweest op haar onmiskenbare en aanzienlijke succes in de modellenwereld. “Wat had ik nou gepresteerd in mijn leven? Een beetje voor de camera staan. Ik kom uit een Fries calvinistisch, idealistisch nest. De wereld redden, goed zijn voor de natuur en de gemeenschap: dat zit er bij mij ingebakken”, zegt het model.

Thuis bij Doutzen werd er niet gepraat over wie er op de cover van Vogue schitterde. “We hadden een abonnement op Natuurmonumenten en het partijblad van GroenLinks. Ik droeg truien van schapenwol die mijn moeder had gebreid. Als iemand in een grote auto reed, vonden mijn ouders daar iets van.”

Door die manier van denken vroeg Doutzen zich vaak af of ze wel goed bezig was, omdat haar modellenwerk geen levens redde. Haar vader was echter wel trots op haar, zegt ze. “Maar vooral voor mijn moeder gold lang: niet je kop boven het maaiveld uitsteken. Ik heb bij haar altijd een laag van stille veroordeling gevoeld.” Een tijdje terug heeft ze dat gevoel met haar moeder gedeeld, die daar ‘enorm’ van schrok. “Ze was zich er niet van bewust.”

De nieuwste editie van Vogue met Doutzen Kroes op de cover is vanaf donderdag verkrijgbaar in de winkels.

TEKST: DENISE DELGADO

BEELD: GETTY IMAGES