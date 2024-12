Erica Meiland over kleindochter: ‘Ze was niet gepland’

Toen Maxime Meiland zwanger was van haar eerste kindje, wilde haar inmiddels ex-vriend niet dat ze het zou houden. Gesteund door haar moeder besloot ze dit wel te doen en zeven jaar geleden kwam Claire ter wereld. Het feit dat haar kleindochter er zomaar niet had kunnen zijn, maakt Erica Meiland nog regelmatig emotioneel, vertelt ze deze week in Weekend. “Heel vaak als ik naar haar kijk, denk ik: o kind, je bént er gewoon. Het had ook anders kunnen zijn.”

Zeven jaar geleden werd Erica Meiland voor het eerst oma toen dochter Maxime beviel van haar dochtertje Claire. Maar het scheelde niet veel of dat was helemaal nooit gebeurd. “Ze was niet gepland, en dan die twijfel: moeten we het houden of niet?” Maxime raakte namelijk zwanger van haar ex-vriend en die vond dat ze het kind niet moest houden en verdween vervolgens uit haar leven. Maxime besloot Claire op de wereld te zetten, wat voor verdeeldheid zorgde binnen haar familie. Erica steunde haar dochter vanaf het eerste moment bij haar beslissing.

Wanneer Erica haar kleindochter ziet wordt ze regelmatig aan dit moment herinnerd. “Gewoon dat Claire er is, vind ik zó bijzonder. Later is Vivé natuurlijk geboren, maar Claire blijft voor mij toch mijn eerste kleinkind. Heel vaak als ik naar haar kijk, denk ik: o kind, je bént er gewoon. Het had ook anders kunnen zijn.”

