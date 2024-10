Erica Meiland had grootse plannen met verwijderde baarmoeder

Bij Erica Meiland werd onlangs een voorstadium van kanker vastgesteld in haar baarmoeder. Haar baarmoeder moest dan ook verwijderd worden, en eigenlijk wilde ze haar baarmoeder mee naar huis nemen om ergens neer te zetten, vertelt ze in De Meilandjes: En Route.

De nacht voor de operatie heeft ze afscheid genomen van haar baarmoeder, want het is natuurlijk niet niks allemaal. “Toen in nog in mijn bedje lag, heb ik heel erg aan mijn baarmoeder gedacht”, vertelt Erica (61). “Dat is toch een onderdeel wat al 60 jaar met je meegaat, overal mee naartoe, en waar Montanaatje in heeft gezeten en waar Max in heeft gezeten, het is toch een heel bijzonder onderdeel van je lichaam.”

Eigenlijk wilde ze haar baarmoeder mee naar huis nemen “op sterk water of zo”, maar dat was onmogelijk omdat het orgaan onderzocht moest worden. Maar ze heeft de mogelijkheid wel, ‘des Ericas’, helemaal uitgezocht. “Juridisch is het wel eigendom van jou.”

‘Leuk naast Bommel’

Dat idee gaat de andere Meilandjes dan weer íets te ver. “Ja, dat had leuk naast Bommel (de hond die de Meilandjes lieten opzetten, red.) gekund in het pension”, grapt Montana. “Ja, in een kastje of zo”, mijmert Erica. “Maar dat is misschien een beetje raar…”

