Joost Klein laat van zich horen: ‘Ontzettend blij en opgelucht’

Joost Klein is “ontzettend blij en opgelucht” dat het onderzoek naar het vermeende geweldsincident tijdens het Eurovisie Songfestival is stopgezet. Dat heeft zijn manager laten weten aan het ANP.

De muzikant zelf plaatste op sociaal media opnieuw het filmpje van een paar vrolijk rondstampende hondjes op de klanken van het lied Who let the dogs out. Hij deelde hetzelfde filmpje al na de finale van het Songfestival.

Via zijn manager meldt Joost verder: “De laatste paar maanden waren verschrikkelijk zwaar. Hoewel we graag overal ter wereld optreden, voelde het niet helemaal goed. We zijn, als team, ontzettend blij en opgelucht dat er nu een einde is gekomen aan deze onzekere periode. Eindelijk kunnen we het hardop zeggen: er is nooit een reden voor deze zaak geweest.”

Klein kijkt weer naar de toekomst en werkt momenteel aan een nieuw album. “Liefde wint altijd”, besluit hij.

‘Ernstige angst’

Het OM liet maandag weten dat niet bewezen kan worden dat de vermeende actie van Klein tot “ernstige angst heeft geleid of dat de man dergelijke bedoelingen had”.