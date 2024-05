Joost Klein doorbreekt stilte

Joost Klein heeft voor het eerst sinds zijn diskwalificatie op het Eurovisie Songfestival iets van zich laten horen. Op Instagram deelde hij tijdens de finale een kort filmpje.

Klein is er zelf niet in te zien, en deelt er ook geen commentaar bij. Het gaat om een internetfilmpje waarin honden op een gekke manier rondlopen. Onder het filmpje is het liedje Who Let The Dogs Out te horen.

De Nederlandse inzending werd eerder zaterdag naar huis gestuurd omdat hij een vrouwelijke fotograaf zou hebben aangevallen.