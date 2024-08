‘Geen bewijs op beelden incident Joost’: cameravrouw overweegt besluit OM aan te vechten

De cameravrouw naar wie zanger Joost Klein een dreigende beweging zou hebben gemaakt, overweegt het besluit van het Zweedse Openbaar Ministerie om het onderzoek naar de zaak te staken aan te vechten. Dat heeft haar advocaat Kristoffer Ståhl maandag aan het ANP laten weten.

“Mijn cliënt is zeer bedroefd over het besluit en overweegt of zij het besluit wil aanvechten”, zegt hij. “Zij kwam naar Malmö om haar werk te doen op een bijzondere plek waar muziek, inclusie en diversiteit centraal staan. Wat haar overkwam had zij niet verwacht en was zeer traumatiserend. Zij moet nu, helaas, de gevolgen van dat incident dragen.” Klein werd na het incident rond het Eurovisie Songfestival gediskwalificeerd.

Onduidelijk beeld

Openbaar aanklager Fredrik Jönsson zei eerder vandaag tegen RTL Boulevard dat er beeldmateriaal bestaat van het vermeende geweldsincident, maar deze filmpjes waren te kort en te onduidelijk om tot een goed oordeel te komen. “Er waren filmpjes van vijftien seconden elk”, aldus Jönsson. “Maar je kunt de situatie niet goed zien. Je ziet alleen het begin, niet de situatie zelf.”

Jönsson bevestigt aan het ANP dat de vrouw zijn beslissing om de zaak te staken kan laten toetsen door een hogere aanklager. “Als deze besluit dat mijn oordeel verkeerd was, dan kan het vooronderzoek opnieuw worden geopend.”

Geen afspraken gemaakt

Advocaat Ståhl voegt aan zijn verklaring toe dat er geen afspraak was dat “de Nederlandse artiest” niet gefilmd zou worden na het optreden. Joost Klein en AVROTROS zeiden dat er achter de schermen na het optreden geen opnames zouden worden gemaakt. “Mijn cliënt wil heel duidelijk melden dat zij niet meer of minder aandacht besteedde aan de Nederlandse artiest dan aan andere kandidaten van het festival”, stelt hij.

Compliment

De vrouw prijst EBU voor de manier waarop de organisatie “de mentale en fysieke veiligheid van haar medewerkers voorop heeft gesteld”. AVROTROS en NPO gaan op korte termijn om de tafel met EBU over de ontstane situatie. EBU liet maandag al weten nog steeds volledig achter het besluit tot diskwalificatie te staan