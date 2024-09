Weer een Boer Zoekt Vrouw-baby geboren: ‘Het is de hele tijd knuffelen en kusjes geven’

Voor de derde keer is het in huize Blom in Denemarken beschuit met muisjes-tijd. Schapenboer Jan vond tijdens zijn deelname aan Boer Zoekt Vrouw in seizoen 2014-2015, toen hij nog op Texel woonde, de liefde bij Rianne en die liefde is nu bezegeld met een derde kind: dochter Jinte.

Jinte kwam vier weken te vroeg ter wereld, maar dat hebben Jan en Rianne eerder meegemaakt met zoon Melle. Toen Rianne’s vliezen braken, brachten ze hem en zijn broertje Siem naar de buren en snelden vervolgens richting ziekenhuis. “En daar ging het vrij snel”, vertelt Rianne aan de website van Boer Zoekt Vrouw. Maar, niet vlekkeloos, vervolgt ze. “Jinte had ook nog vijf keer de navelstreng om haar nek, maar gelukkig is dat nooit levensbedreigend geweest. Ze drinkt goed, groeit goed, en ook met mij gaat het steeds beter.”

De broertjes zijn dolblij dat ze een zusje erbij hebben. “Heel stilletjes kwamen ze binnen, helemaal gespannen. En nu is het de hele tijd knuffelen en kusjes geven.”

Lees ook: Boer Tom en Marieke in verwachting van derde kindje

Soes

Dat het meisje Jinte moest gaan heten, besloten Rianne en Jan pas in het ziekenhuis. “Het was zo lastig, want je wil wel dat de naam ook in het Deens goed is uit te spreken. Suus vonden we bijvoorbeeld ook heel leuk, maar dat spreek je hier meer uit als Soes. Uiteindelijk hebben we voor de naam Jinte gekozen. Een Friese naam net als Siem en Melle.”

Beeld: KRO-NCRV