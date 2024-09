Boer Tom en Marieke in verwachting van derde kindje

Ontzettend leuk nieuws voor boer Tom en Marieke. Het stel is namelijk in verwachting van hun derde kindje. “We zijn enorm blij”, onthult Tom in de nieuwe Weekend.

De langgekoesterde wens van het koppel komt uit. “Ondanks eerdere miskramen bleven we er nuchter mee omgaan. We zagen het niet alleen maar als iets negatiefs. Door die instelling, gecombineerd met onze sterke wens, denk ik dat het uiteindelijk is gelukt”, vertelt hij.

Marieke gaat volgens de boer erg relaxed en sterk met haar huidige zwangerschap om. “Zij voelt natuurlijk continu de verandering van haar lichaam en als er een miskraam heeft plaatsgevonden, is dat niet na een dag al over. Je lichaam breekt de zwangerschap af en moet weer de oude zien te worden. Ik vind het bewonderenswaardig hoe Marieke daarmee is omgegaan.”

Na een aantal extra echo’s, hebben Tom en Marieke meer vertrouwen gekregen in deze zwangerschap. “De verloskundige zei dat ik ervan mocht durven genieten toen we twaalf weken waren”, vertelt Tom. Inmiddels is Marieke al best ver in haar zwangerschap. “Ze is al in november uitgerekend.”

Moos en Kees kijken er ook naar uit. De twee jongens krijgen dit keer een zusje. “Dat wilden ze al heel graag, want een broertje hebben ze al, zeggen ze.”

