Voormalig GTST-acteur Jimmy Geduld verliest kort geding na ontslag bij verslavingskliniek

Jimmy Geduld heeft geen gelijk gekregen in het kort geding dat hij heeft aangespannen tegen zijn ex-werkgever verslavingskliniek Vida Addiction Care. Daartoe heeft de rechtbank in Lelystad dinsdag besloten. De voormalige acteur werd eind september op staande voet ontslagen, maar hij claimde dat daarbij te weinig rekening was gehouden met zijn verslavingsprobleem.

Geduld werd in juli vorig jaar voor zijn verslaving en burn-out opgenomen in een kliniek in Zuid-Afrika en was op het moment van ontslag nog steeds arbeidsongeschikt, stelde hij. Om zijn ontslag in een bodemprocedure te kunnen aanvechten, heeft hij geld nodig. Maar Geduld heeft geen alternatieve bron van inkomsten en moet nog lange tijd medisch herstellen. Daarom eiste de 60-jarige Geduld 70 procent van zijn salaris vanaf 30 september, de ontslagdatum.

Proceskosten voor eigen rekening

Daar gaat de rechtbank niet in mee. Het oordeel luidt dinsdag dat het ontslag op staande voet rechtsgeldig is. Daarnaast moet Geduld de proceskosten van 949 euro betalen. Ook mag Geduld niet langer doen alsof hij nog werkzaam is bij Vida Addiction Care. Daarop staat een dwangsom van 250 euro per dag, tot een maximum van 25.000 euro.

Hulpverlener in Verslaafd!

Geduld was van 1992 tot 1999 te zien in Goede tijden, slechte tijden. Hij maakte ook tv-programma’s al presentator. Hij werkte bijvoorbeeld mee aan het RTL-programma Verslaafd! waarin hij mensen met alcohol- of drugsproblemen probeerde te helpen.