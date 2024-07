Jimmy Geduld al anderhalf jaar dakloos: ‘Als grof vuil gedumpt’

Ooit was hij een ster in Goede Tijden, Slechte Tijden, maar daar lijkt inmiddels niets meer van over. Jimmy Geduld heeft na een reeks tegenslagen al maandenlang geen eigen dak boven zijn hoofd. “Ik woon al anderhalf jaar op een kamertje bij mijn zus.”

In de podcast OpJagt vertelt Jimmy open over de zware periode die hij erop heeft zitten. Nadat zijn relatie op de klippen liep en hun gezamenlijke woning werd verkocht, lukte het hem niet een nieuw, eigen onderkomen te vinden. “Ik woon al anderhalf jaar op een kamertje bij mijn zus,” vertelt de oud-GTST-ster.

Lees ook: Jimmy Geduld openhartig over drugsverslaving

Grof vuil

Nadat hij zijn laatste kliniek failliet zag gaan, kreeg hij een burn-out. Hiervoor wilde hij zich laten opnemen in een burn-outkliniek, maar in plaats daarvan kwam hij door een investeerder in een verslavingskliniek terecht. “Omdat er verder geen plek was, terwijl ik al heel lang clean ben.” Ondanks dat hij geen geld had, duurde zijn verblijf maar voort. “Het bleek dat de investeerders een enkeltje voor me geboekt hadden. Ik moest daar zolang blijven als zij wilden. Ik voelde me verraden, machteloos, verdrietig, teleurgesteld en als grof vuil op de hoek van de straat gedumpt.”

Lees het hele verhaal van Jimmy Geduld, waarin onder meer wordt ingegaan op hoe hij het slachtoffer was van voodoo en de twee rechtszaken die hij in het verschiet heeft, in Weekend nummer 29, vanaf woensdag in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.