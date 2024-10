Tineke Schouten al een jaar zonder haar grote liefde: ‘Je moet door’

Een jaar na zijn overlijden is het gemis van haar echtgenoot voor Tineke Schouten uiteraard nog niet verdwenen. Maar ze weet dat er maar één ding op zit: doorgaan; een les die ze van huis uit heeft meegekregen, vertelt ze deze week in Weekend. “We zijn allemaal nuchter, met een vleugje geloof.”

Op 6 september was het een jaar geleden dat Tineke Schoutens echtgenoot Hans overleed. Een lastig jaar voor de caberatier, die na 44 jaar ineens alleen was. “De eerste maanden lijkt het langzaam te gaan, maar nu gaat het toch wel snel. Ik mis mijn man enorm, mijn lieve schat, vooral in de ochtenden. Ik ga één à twee keer per week naar Hans’ graf en heb daar gesprekken met hem. Vaak breekt het zonnetje dan door en dan voelt het alsof Hans meekijkt.”

Nuchter

Voor Tineke was het doorkomen van het afgelopen jaar heel simpel. “Je moet door. Ik ben trots op mijn ouders dat ze me zo hebben opgevoed. Mijn zusje is ook weduwe en leeft net als ik. We zijn allemaal nuchter, met een vleugje geloof.”

