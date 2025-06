Suzan & Freek ontroerd bij optreden op Concert at SEA: ‘We willen het leven vieren’

Tekst: Denise Delgado

Vrijdagavond stonden Suzan & Freek weer op het podium tijdens Concert at SEA, voor het eerst sinds het ingrijpende nieuws over Freeks gezondheid. De terugkeer van het geliefde duo werd met luid applaus ontvangen. Dat zorgde voor tranen bij zowel het duo zelf als hun fans.

Dromen in kleur

Met tranen in de ogen betraden ze het podium, zichtbaar geraakt. Suzan sloeg haar armen om Freek, die een hand op zijn hart legde. Hun optreden begon met het herkenbare en veelbetekenende ‘Dromen in Kleur’.

Suzan En Freek Treden Op Tijdens Concert At Sea

Elke dag wat meer zon

Na het openingsnummer richtte Freek zich tot het publiek. “Zoals jullie weten gaan wij nu door een moeilijke periode,” zei hij openhartig. “Als je toekomst heel onzeker is, dan moet je daar een plek voor vinden.” Ondanks het zware nieuws over zijn ziekte, gaat het nu iets beter. “Er komt elke dag wat meer zon in ons leven.”

Freek voelt zich topfit

Freek vertelde dat hij zich momenteel ’topfit’ voelt en ook dat de zwangerschap van Suzan goed verloopt. “Die kleine spruit in Suus haar buik is waar wij al onze hoop en kracht uithalen,” aldus de zanger. Ze leven bewust in het moment: “We willen het leven vieren en er elke dag iets moois van maken.”

Later in het optreden bedankte Freek het publiek voor alle steun en warme reacties. “Het is heel bijzonder als heel Nederland en België een arm om je heen slaan,” vertelde hij zichtbaar dankbaar. De stroom aan lieve berichten heeft hen naar eigen zeggen veel ‘hoop, positiviteit en steun’ gegeven.

Suzan En Freek Treden Op Tijdens Concert At Sea

Suzan en Freek maken duidelijk dat ze hun situatie niet uit de weg gaan. “Het is zoals het is, en ja, het is klote. Maar we gaan er vol voor,” benadrukte Freek. Daarna volgde het emotionele ‘Lichtje Branden’, het lied dat sinds het nieuws over Freeks ziekte symbool is geworden voor hoop en verbondenheid.

Eerder die ochtend gaven ze via Instagram al aan enorm uit te kijken naar het optreden. ‘Voor de mensen die er niet bij kunnen zijn: ons volledige optreden is vanavond live te bekijken en luisteren via NPO Radio 2,’ lieten ze weten. Krijg een indruk van de emotie en sfeer: bekijk hieronder een fragment van hun optreden op Instagram.

Eind mei werd bekend dat Freek is gediagnosticeerd met uitgezaaide longkanker. Het nieuws kwam hard aan, niet alleen bij hun fans, maar ook in de Nederlandse muziekwereld.

Hoewel ze hun werkzaamheden tijdelijk stillegden na de diagnose, besloten ze al snel om niet thuis stil te gaan zitten. ‘Waarom zouden we stoppen met leven en thuis op een stoel gaan zitten wachten, terwijl we óók samen kunnen doen wat we het allerliefst doen?’

Blijven optreden

Concert at SEA is niet hun enige optreden: het duo is de komende tijd nog op verschillende festivals te zien. ‘We proberen het leven weer zo veel mogelijk op te pakken,’ schreven ze onlangs op Instagram. Het duo kiest er dus voor om ’te genieten’ van het ‘maken van muziek én optreden.’ ‘We doen allebei ons hele leven al niets anders en we moeten er gewoon niet aan denken om daarmee te stoppen.’

BEELD: ANP/INSTAGRAM: @SUZANENFREEK