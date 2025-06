Suzan en Freek nemen rust op Texel tijdens moeilijke periode

Tekst: Denise Delgado

Suzan & Freek hebben samen even een break genomen. Het stel bracht een paar dagen door op Texel, weg van de hectiek en emoties van de afgelopen tijd. Op Instagram delen ze hoe waardevol het was om samen uit te waaien.

‘We waren deze week een paar daagjes op Texel om er even tussenuit te zijn’, schrijven ze bij een reeks foto’s. ‘Het was heel fijn om met z’n tweeën even in een andere omgeving te zijn en uit te waaien.’

Lichtpuntjes

Hoewel de situatie waarin ze verkeren niet makkelijk is, benadrukt het duo hoe belangrijk het is om ook lichtpuntjes te blijven zien. ‘Het voelt goed om, naast de angstige momenten, het ook weer heel fijn te hebben met elkaar en leuke dingen te doen.’ Want, gaan ze verder: ”Nu’ is alles wat er is, en daar proberen we zo veel mogelijk te zijn.’

Ongeneeslijk ziek

Eind mei maakten Suzan & Freek bekend dat Freek ongeneeslijk ziek is. Hij heeft uitgezaaide longkanker en krijgt levensverlengende medicatie. Tegelijkertijd verwacht het stel hun eerste kindje. Ondanks alles blijven ze hoopvol.

BEELD: ANP/INSTAGRAM: @SUZANENFREEK