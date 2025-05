Suzan & Freek dankbaar voor ‘onophoudelijke golf aan liefde en steun’

Tekst: Nicky Molendijk

Suzan Stortelder en Freek Rikkerink hebben voor het eerst van zich laten horen nadat zij dinsdag bekend maakten dat Freek ongeneeslijk ziek is. De zanger heeft uitgezaaide longkanker en wordt niet meer beter.

“De onophoudelijke golf aan liefde en steun die we deze week gevoeld hebben is met geen woorden te beschrijven. Toch gaan we het proberen”, schrijft het duo bij het bericht. “We willen jullie uit de grond van ons hart bedanken voor alle lieve berichten, kaarsjes en gebaren. Waar wij elkaar altijd zullen blijven vasthouden, hebben we gevoeld dat jullie dat ook met ons doen. Liefde is alles”, voegen ze toe.

Ook blikt het stel terug op afgelopen weekend waarin ze drie keer optraden in een uitverkocht Ziggo Dome. “Met een lach en een traan kijken we terug op de concerten van afgelopen weekend. ‘Wat was het geweldig hè’, zeiden we zondag lachend in de auto terug naar huis. En geweldig was het!”