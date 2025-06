Freek Rikkerink viert 33e verjaardag zwangere Suzan: ‘Onze grootste wens’

Op de foto straalt de zwangere Suzan in een lichtblauwe jurk, terwijl ze haar buik vasthoudt en Freek liefdevol een arm om haar heen slaat. ‘Mijn allerliefste, sterke, talentvolle, dappere, knappe en zwangere vrouw is vandaag jarig. 33 jaar, het jaar waarin we eindelijk ouders mogen gaan worden, onze grootste wens,’ pent Freek eronder.

Niets vervelender dan roestvlekjes op je bestek. En omdat je natuurlijk niet als een malle kunt gaan shrobben (want: krassen) is deze tip ideaal.

Onlangs onthulde Jeppe Hondelink, bekend van zijn deelname aan Married at First Sight, dat hij weer gelukkig is in de liefde. Nu deelt hij voor het eerst een foto met zijn vriendin.

Maandag 16 juni gaat in het DeLaMar Theater in Amsterdam de musical ‘Dear Evan Hansen’ in première. Op de foto: Marlijn Weerdenburg.

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

