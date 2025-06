Freek Rikkerink gestart met levensverlengende behandeling: ‘Hopen hard op een wonder’

Tekst: Denise Delgado

Suzan & Freek hebben via Instagram een emotionele update over Freek Rikkerink (32) gegeven. Bij hem werd vorige week uitgezaaide longkanker vastgesteld. Genezing is niet meer mogelijk, maar inmiddels is Freek gestart met een levensverlengende behandeling, in de hoop de ziekte te remmen.

Onwerkelijk

‘Omringd door onze lieve vrienden en familie hebben we afgelopen week geprobeerd de keiharde klap een plek te geven,’ schrijven ze. Het nieuws voelt nog steeds ‘onwerkelijk en beangstigend’, en ‘ons beeld van ‘lekker samen oud worden‘ is nu ineens geen vanzelfsprekendheid’.

Fysiek weer beter

Toch proberen ze de moed erin te houden. ‘We gaan er alles aan doen om de uitzondering te worden,’ aldus het stel. ‘Freek is inmiddels begonnen aan de levensverlengende medicatie (gelukkig geen chemo), om de kanker zo veel mogelijk te remmen.’ Sinds Freek is begonnen met de medicatie, voelt hij zich fysiek weer beter. Binnenkort volgen nieuwe ziekenhuisonderzoeken om te zien of de behandeling aanslaat. Als dat zo is, kan zijn situatie mogelijk voor langere tijd stabiel blijven. ‘En ondertussen hopen we heel hard op een wonder.’

In verwachting van eerste kind

Ook delen ze goed nieuws over Suzan, die zwanger is van hun eerste kind. ‘Met de zwangerschap gaat het gelukkig goed,’ laten ze weten. Ze is het eerste trimester voorbij en alle echo’s zien er goed uit. ‘We kunnen niet wachten om de babykamer in te gaan richten, kom maar door met al die leuke tips.’

Tot slot benadrukken Suzan & Freek dat ze positief blijven. ‘We hebben tot nu toe nog elke dag samen muziek gemaakt en dat voelt zo fijn.’ Ze sluiten af met een dankwoord aan hun volgers: ‘Dankjewel voor al jullie liefde & lichtjes.’

BEELD: INSTAGRAM: @SUZANENFREEK