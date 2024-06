Nienke Wijnhoven, die aangifte deed tegen Jeroen Rietbergen, dankbaar voor alle steunbetuigingen

Nienke Wijnhoven, de zangeres die aangifte deed tegen Jeroen Rietbergen, heeft haar volgers bedankt voor alle steunbetuigingen die ze ontving nadat bekend was geworden dat de bandleider van The Voice niet wordt vervolgd.

“Bedankt voor alle steunende en hartverwarmende reacties, die betekenen veel voor mij”, schrijft Wijnhoven in een kort bericht op Instagram. “Binnenkort komt mijn advocaat met een inhoudelijke reactie op de beslissing van justitie en alle gebeurtenissen.”

Het Openbaar Ministerie maakte woensdag bekend dat de zaak tegen Rietbergen wordt geseponeerd omdat er “geen wettig en overtuigend bewijs voor een strafbaar feit” zou zijn. Wijnhovens advocaat Sébas Diekstra meldde toen al dat hij “extreem teleurgesteld” is door de beslissing. Hij overweegt een artikel 12-procedure op te starten, om daarmee justitie te dwingen Rietbergen alsnog te vervolgen.

Bang om verhaal te delen

Wijnhoven was in 2018 deelnemer in het RTL-programma The Voice of Holland. In januari 2022 deed ze aangifte van aanranding tegen Rietbergen nadat het onlineprogramma BOOS een groot verhaal naar buiten had gebracht over meerdere aantijgingen omtrent seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik achter de schermen bij de talentenjacht. De zangeres was eerder bang om haar verhaal te delen.