Jeroen Rietbergen niet vervolgd in zedenzaak rondom The voice of Holland

Jeroen Rietbergen wordt niet vervolgd in een zedenzaak die tegen hem werd aangespannen voor vermeend grensoverschrijdend gedrag rond opnames van het tv-programma The Voice of Holland. Dat maakte het Openbaar Ministerie (OM) woensdag bekend. Het OM heeft besloten de zedenzaak te seponeren, omdat het “geen wettig en overtuigend bewijs voor een strafbaar feit” ziet.

Het OM maakte in maart vorig jaar bekend Rietbergen te verdenken van een zedenfeit uit februari 2018, dat zou hebben plaatsgevonden tijdens opnames van The Voice of Holland (TVOH). Daarop reageerde de voormalig bandleider van de talentenjacht geschokt. Hij gaf toe zich schuldig te hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag, maar zei dat er nooit sprake was van dwang, aanranding of verkrachting.

De zaak tegen Rietbergen werd aangespannen door Nienke Wijnhoven, in 2018 deelnemer aan The Voice. Zij vertelde in de talkshow Beau dat zij zou zijn betast door Rietbergen en dat ze bang was om haar verhaal te delen. Haar advocaat Sébas Diekstra is “extreem teleurgesteld” en overweegt een artikel 12-procedure op te starten, om daarmee justitie te dwingen Rietbergen alsnog te vervolgen. “Eerst willen we het volledige dossier goed bestuderen en ook exact weten welke krachten en overwegingen er hebben gespeeld om toch niet te vervolgen.”

The Voice

Eerder maakte het OM in Noord-Holland bekend dat de zedenzaak van voormalig The Voice of Holland-coach Ali B. op 12 en 13 juni dient in de rechtbank in Haarlem. De 42-jarige rapper staat dan terecht voor zedenfeiten met drie vrouwen. Die zouden zijn gepleegd tussen 2014 en 2018 in Heiloo, Amsterdam en in Marokko. Een daarvan is gerelateerd aan het tv-programma The Voice. Een vierde aangifte is eerder al geseponeerd.

Het onderzoek tegen zanger Marco Borsato rond The Voice is bij gebrek aan bewijs geseponeerd. Borsato wordt wel vervolgd voor ontucht in een ander zedenonderzoek naar aanleiding van een aangifte in december 2021. Een vrouw beweert dat ze op minderjarige leeftijd is betast door de zanger en deed aangifte van “onzedelijke handelingen”. Het is nog niet bekend wanneer Borsato terechtstaat. Zijn advocaten Geert-Jan en Carry Knoops hebben nog onderzoekswensen ingediend.