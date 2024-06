Jada Borsato: ‘Je kunt iemand maar tot bepaalde hoogte helpen’

Jada Borsato en haar familie zijn de afgelopen tijd door een zeer zware periode gegaan. In die moeilijke tijd vinden ze als gezin veel steun bij elkaar, want “het is belangrijk dat je sterk blijft voor elkaar. Dat je er voor elkaar bent”, vertelt Jada deze week in Weekend.

Onlangs vertelde Leontine Ruiters in de YouTube-serie Open Kaart openhartig over de depressieve gevoelens die ze kende na haar scheiding van Marco Borsato. Voor haar dochter Jada was dat geen verrassing. “We zijn als familie erg openhartig. Dus ik wist dat allemaal al van mijn moeder.” Ze vond het lastig om haar moeder door deze moeilijke tijd heen te zien gaan. “We hebben natuurlijk meerdere periodes meegemaakt met elkaar waarin één of meer van ons door een heel zware periode gingen. Ik denk dat het belangrijkste is dat je sterk blijft voor elkaar. Dat je er voor elkaar bent.”

Lees ook: Jada Borsato kreeg veel negatieve opmerkingen over vader

Koken en de hond uitlaten

Jada probeerde haar moeder te ontzorgen door kleine dingen voor haar te doen. “Je kunt iemand in zo’n situatie maar tot een bepaalde hoogte helpen. Maar ik merkte wel dat kleine dingen haar hielpen, zoals dat ze niet hoefde te koken. Of de hond niet uit hoefde te laten.”

Lees het hele interview met Jada Borsato, waarin ze onder meer vertelt over haar carrière en vriendje Rob, in Weekend nummer 24, vanaf woensdag in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.