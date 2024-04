Jada Borsato kreeg veel negatieve opmerkingen over vader

Jada Borsato heeft veel negatieve opmerkingen gekregen over haar vader, Marco Borsato. Dat zegt de 21-jarige zangeres en actrice in gesprek met De Telegraaf.

Borsato laat weten veel positieve reacties te krijgen op sociale media, maar ook negatieve. “Maar dat hoort er altijd bij, denk ik. Ongeacht wie je bent. Ik heb ondertussen wel een manier gevonden hoe ik met de zure opmerkingen om moet gaan en ik stort me alleen maar op het positieve.” Ze heeft ook veel negatieve opmerkingen gehad over haar vader, vervolgt Borsato. “Maar op dit moment valt het gelukkig mee.”

Thuis gaat het goed

De zangeres, die vrijdag haar nieuwe nummer Blik Op Jou uitbracht, laat weten dat het thuis goed gaat. “Over het algemeen zit iedereen goed in zijn of haar vel. Maar eigenlijk zouden we wel meer muziek met elkaar moeten maken.”

Onzedelijke handelingen

Marco Borsato wordt vervolgd voor ontucht, waarvan een toen 22-jarige vrouw in december 2021 aangifte deed. De vrouw beweert dat zij op minderjarige leeftijd is betast door de zanger en deed aangifte van “onzedelijke handelingen”.

