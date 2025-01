Hét huwelijksgeheim van Marjolein Keuning en Henk Poort

Tekst: Sabine Krouwels

Marjolein Keuning en Henk Poort zijn een parelmoer bruidspaar, oftewel ze zijn dertig jaar getrouwd. Hét geheim van hun huwelijk blijkt een wijze les die Marjolein jaren geleden haalde uit een opvoedboek, vertelt het stel deze week in Weekend. “Dat werkte heel goed toen met de kinderen en ik probeer dat ook met Henk te doen. En hij met mij.”

Marjolein Keuning en Henk Poort zijn dertig jaar getrouwd. Wat is hun huwelijksgeheim, vroeg Weekend hen. “Als je samen blijft doorleven, praat over wat moeilijk is, elkaar steunt in zware tijden en goed blijft communiceren is er geen enkele reden om te zeggen: toedeledokie,” aldus Marjolein.

Opvoedboek

Een opvoedboek dat Marjolein las toen hun kinderen klein waren bleek naast opvoedtips tevens een wijze les voor hun relatie te bevatten. “Het boek benadrukte hoe belangrijk het is om je kinderen te laten merken dat je hen echt hebt gehoord. Diegene krijgt misschien niet meteen zijn zin, maar voelt zich wel gehoord. Dat werkte heel goed toen met de kinderen en ik probeer dat ook met Henk te doen. En hij met mij.”

