Gerard Joling: mijn realityshow niet zo depressief als van Gordon

Gerard Joling denkt dat zijn realityshow die in het voorjaar bij RTL 4 verschijnt “een spraakmakende serie wordt”. “Niet zo depressief als die van Gordon”, stelt de 64-jarige artiest in gesprek met De Telegraaf. “Ik houd van lachen.”

Gordon, met wie Joling jarenlang een presentatieduo vormde, was vorig jaar te zien met zijn realityprogramma Dit ben ik, Gordon! op SBS6. Joling en Gordon hebben inmiddels al jaren een minder goede verstandhouding met elkaar.

Joling was het afgelopen jaar onder meer te zien in programma’s als The Masked Singer, Te land, ter zee en in de lucht en Oh, wat een jaar! “En als het aan mij ligt, ga ik ermee door.”

Eenmalig intiem concert

“Er zijn jaren geweest waarin het een stuk minder ging. Ik heb toen weleens gedacht dat het einde van mijn carrière in zicht was”, vertelt Joling. “Veel mensen denken dat alles wat ik aanraak in goud verandert, maar dat is niet zo. Ik werk keihard, zo dwing ik succes af.”

In 2025 wil Joling naast zijn tv-werk ook een “eenmalig, intiem concert” geven. “Waarbij ik al mijn grote hits wil zingen. Ik denk aan het Concertgebouw in Amsterdam.”