Gordon is klaar met Gerard Joling: ‘Die tijd is voorbij’

Als het aan Gordon ligt wordt de vriendschap die hij ooit had met Gerard Joling nooit meer nieuw leven in geblazen. “Ik ben totáál niet geïnteresseerd in zijn privéleven,” vertelt hij deze week in Weekend.

Gordon heeft momenteel een hele drukke agenda. Hij staat op het punt om zijn horecazaak Blushing in Blaricum te heropenen en tijdens die voorbereidingen werd hij ook nog gevolgd door een cameraploeg voor zijn nieuwe realityserie. Zijn als zijn ‘goede vriend’ Gerard Joling. Al ziet Gordon dat absoluut niet als concurrentie. “Ik weet niet eens of hij een serie krijgt. Of dat al doorgaat, geen idee.”

Voorbij

Mocht ook Gerard met een realityserie op tv komen heeft hij aan Gordon in ieder geval geen vaste kijker. Hij heeft zijn vriendschap met zijn ex-Topper-collega ver achter zich gelaten. “Ik ga dat niet kijken. Ik ben totáál niet geïnteresseerd in zijn privéleven. Nee, sorry. Die tijd is voorbij.”

