Gordon haalt hard uit naar Hélène Hendriks: ‘Dom blondje’

Gordon, die bezig is met zijn eigen realityserie, is woest na het zien van een fragment uit De Oranjezomer. De presentator haalt dan ook hard uit op social media.

Afgelopen vrijdag heeft Gordon de releasedatum van zijn serie bekendgemaakt met een emotionele video op zijn Instagram Stories. In deze video hield de presentator het niet meer droog en vertelde hij dat de afgelopen periode uit zowel mooie als minder mooie momenten bestond.

Over deze bekendmaking werd diezelfde avond gesproken aan tafel bij De Oranjezomer. “We kunnen niet wachten”, reageert Hélène Hendriks gelijk. Hier denkt Rutger Castricum anders over. “Weet je wat ik nou zo grappig vind? Hij filmt dit toch zelf? Dan moet je je voorstellen, hè: je staat in je woonkamer en dan sta je jezelf te filmen, en dan schiet je vol. Dat kan toch niet? Dat bestaat toch niet?” zegt hij.

Het fragment uit De Oranjezomer zie je hier:

Zondag reageert Gordon op Instagram op het fragment uit het programma. “Ach Gut, ze vallen weer over elkaar heen als het er op aankomt om mij te kwetsen of beledigen”, begint hij zijn bericht.

Zelf haalt de presentator hard uit naar Hendriks. “Heb dat schaap nog nooit ontmoet”, schrijft hij. “Een dom blondje dus optima forma. Ik denk dat ze beter Max geheugentrainer kan gaan kijken met haar 65-jarige man in plaats van mijn programma straks”.

Ook schrijft Gordon dat hij liever genegeerd wil worden. “Geef mij geen aandacht en negeer mij lekker in plaats van iemand onnodig te kwetsen”.