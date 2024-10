Geen vervolg van Dit Ben Ik: Gordon

De SBS6-realityserie Dit Ben Ik: Gordon krijgt geen vervolg. Acht afleveringen zijn volgens producent John van den Heuvel “wel voldoende”, zegt hij in de podcast Knoester & Kwint.

Van den Heuvel, die goed bevriend is met Gordon, wil wel andere programma’s met de zanger en presentator maken. “We zijn bezig met een ander idee”, stelt hij. De huidige reeks van de realityserie is meer dan genoeg, vervolgt Van den Heuvel. “Daarna kennen we Gordon wel denk ik.”

Leuk project

Ondanks kritiek op de serie heeft Van den Heuvel er geen spijt van. “Ik vond het een leuk project. De opnames zitten erop, er moeten alleen nog wat montages plaatsvinden.”