Gordon: ‘Mensen kunnen eindelijk zien hoe ik echt ben’

Gordon was “heel huiverig” voor het resultaat van zijn realityshow Dit ben ik, Gordon!, maar is “heel blij” met het programma. “Nu kunnen mensen eindelijk eens zien hoe ik echt ben”, vertelt de 56-jarige presentator tegen het ANP.

De presentator heeft al meerdere afleveringen gezien van zijn tv-show die vanaf vrijdagavond te zien is. Gordon wil met het programma mensen eraan herinneren wie hij is. “Ik denk dat heel veel mensen in de loop der jaren vergeten zijn, of kwijt zijn geraakt, wie ik nou ben. Omdat, die media blijft maar berichten, en vooral negatief in mijn geval. En dat is zo heftig soms. Dat weerleg ik wel in dit programma”, zegt hij.

Waar Gordon in het verleden vaker reageerde op negatieve reacties aan zijn adres, is hij van plan dat nu niet te doen. “Dit keer echt, ja. Ik ga er ook niet op reageren, want het is wat het is. Je hebt altijd mensen die voor en tegen zijn.”

Kim Kardashian

Gordon zegt in zijn programma openhartiger dan ooit te zijn. Dan doelt hij bijvoorbeeld op de huidziekte psoriasis waaraan hij lijdt. “Dat laat ik nu ook echt zien. Daar gaan mensen ook echt van schrikken. Wat mij sterkte is dat Kim Kardashian ook psoriasis heeft en dat zij die huidziekte ook laat zien”, vertelt de artiest. “Ik heb me er heel erg voor geschaamd. Nu heb ik iets van: dit hoort bij mij. Ik wil het nu juist laten zien voor andere mensen, om die schaamte voor anderen open te breken.”

Hoewel het programma vrijdagavond begint, zijn de opnames nog niet klaar. De laatste opnames vinden plaats op het Caribische eiland Bonaire. Daar beslist Gordon of hij een Blushing-hotel gaat openen, wat hij “waarschijnlijk” gaat doen. Gordon heeft al twee koffiezaken met de naam Blushing in Nederland.

Na tumultueuze jaren, met onder meer een stukgelopen verloving, zegt Gordon nu “goed” in zijn vel te zitten. Onder meer een socialemediapauze heeft hem “rust” in zijn hoofd gegeven. “Ik zorg ook heel goed voor mezelf, qua eten en sporten. Ik ben bijna 30 kilo afgevallen. Dat helpt allemaal.”