Beeld & Geluid krijgt archief van overleden tv-maker Menno Buch

Het werkarchief van de in 2014 overleden Menno Buch is door zijn weduwe Nicole overgedragen aan Beeld & Geluid in Hilversum. De overdracht vond maandag plaats, exact tien jaar na het overlijden van Buch, meldt Beeld & Geluid.

De collectie bestaat onder meer uit uitzendingen van programma’s als Sex voor de Buch, Buch in de bajes, De Relatieman en Nightclub. Het archief bevat naast videobanden en dvd’s van de programma’s ook bijzondere persoonlijke items, zoals een gepersonaliseerd notitieboek, stickers, zelfgemaakte cd’s met favoriete muziek en foto’s van de teams met wie Buch zijn programma’s maakte.

Sekslijnen

Buch (1951-2014) was ondernemer en programmamaker én de broer van schrijver en verzamelaar Boudewijn. Hij werd in de jaren 80 bekend als exploitant van 06-lijnen. Als programmamaker oogstte hij lof, kritiek en hoge kijkcijfers met het spraakmakende programma Sex voor de Buch (1997-1999). Hij maakte vervolgens diverse programma’s, waarin hij het publiek altijd meenam op verkenning in onbekende werelden.

Trots

Zijn initiatief De Relatieman (2000-2001) was een latenight-relatiebemiddelingsprogramma waarin alleenstaanden hun problemen en verlangens deelden. Zijn weduwe laat weten “trots te zijn dat zijn unieke tv-werk nu voor altijd bewaard blijft”. Beeld & Geluid gaat in elk geval alle videobanden en dvd’s digitaliseren, meldt conservator Bas Agterberg. Op 21 november vindt er in het museum in het Mediapark een speciale theateravond over Buch en zijn werk plaats.