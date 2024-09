B&B Vol Liefde-Debbie slaat terug na kritiek op vriendschap met ‘Kwalbert’

Kijkers van B&B Vol Liefde gruwelden massaal van de capriolen van Albert, de steenrijke kasteelheer die al snel hotel de botel verliefd werd op ‘babyvoice’ Joyce. Men vond hem uiterst respectloos tegen de andere dames die hij nota bene zelf op zijn kasteel uitnodigde. Tot verbijstering van de kijkers is het beste vriendinnetje van ‘Kwalbert’, de geuzennaam die hij kreeg van de kijkers, niemand minder dan de publiekslieveling uit het vorige seizoen, Debbie. De kritiek op Debbie was vervolgens niet van de lucht, maar dat kan haar niet deren, schrijft ze gevat op Instagram.

Debbie plaatste een mooie foto van zichzelf en haar B&B Vol Liefde-liefde Paul, maar in plaats van complimenten voor het perfecte plaatje, kreeg ze een hoop commentaar op haar vriendschap met Albert… “Leuk en open stel”, begint één van haar volgers nog complimenteus, al snel gevolgd met: “jammer dat Debbie dikke matties is met Albert.” Nee hoor, daarmee staat Debbie voor deze instavolger op de zwarte lijst. “Dat is voor mij een reden om jullie niet meer te volgen. Die man is aanstootgevend en zo fout. Het lijkt wel een loverboy en dat je daar achter staat kan ik niet begrijpen.”

Helemaal prima, vindt Debbie. “Lieverd ik ben gelukkig niet verantwoordelijk voor wat een vriend uitspookt in zijn eigen tijd. Ik ga er ook niet vanuit dat jij enige verantwoordelijkheid draagt voor al jouw vrienden.” En ze heeft ook nog wat advies voor haar criticasters… “Pluk de dag, geniet van het leven, soms is het maar even.”

Lees ook: B&B Vol Liefde-Albert is trending: ‘Wat een hork’

‘Hee oudje gaat het wel goed daar?’

Een andere volger moet ook haar ei kwijt en begrijpt dat Debbie “misschien maar half in de gaten hebt gehad hoe Albert zich heeft gedragen”. Klopt, bevestigt Debbie. “Tja ik denk als ik het tussentijds bekeken zou hebben, ik net zoals ik gewend ben met m’n vrienden te praten, heus wel gezegd zou hebben, ‘hee oudje gaat dat wel helemaal goed daar?’ Maar ook ik zie pas aan het einde net als jullie hoe het gaat.”

Lees ook: B&B Vol Liefdes Debbie ontdekte op haar 50e haar broer

Niet verantwoordelijk

Maar nu Debbie het gezien heeft, is het haar taak om Albert terug te fluiten, vindt diezelfde volger, “aangezien het echt op jou afstraalt”. Onzin, vinden weer andere volgers. “Mensen ik snap niet dat jullie Debbie erop aanspreken. Zij is niet verantwoordelijk voor het gedrag van Albert. Debbie ziet ook de afleveringen pas op het einde.” Deze volger sluit haar bericht raak af. “Ik ben ook niet verantwoordelijk voor het gedrag van mijn vriendinnen, dat zou niet best zijn”…

Beeld: Instagram@canportell_by123ole

Debbie en Paul gaven in de talkshow Humberto à Paris hun mening over het reilen en zeilen in het afgelopen seizoen van B&B Vol Liefde, want niet alleen zat dus Debbie’s beste maatje Albert in het programma, ook Paul’s zus Ammarie deed mee. Zij had het gemunt op die andere ‘volksvijand’ Thijz maar hoe hij vervolgens met zijn zusje omging, daar was Paul níet over te spreken. Bekijk het fragment hieronder: