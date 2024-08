B&B Vol Liefde-Albert is trending: ‘Wat een hork’

Kijkers van RTL-kijkcijferkanon B&B Vol Liefde hebben geen goed woord over voor de fratsen van Albert. De kasteelhouder gaat dan ook viral op social media…

Albert, die zeer gecharmeerd was van de veel jongere Joyce, ging plots een paar dagen op bezoek bij zijn kinderen en liet Sandra dagenlang aan haar lot over op zijn Spaanse landgoed. Toen hij eindelijk weer terugkwam stuurde hij haar na een paar uur al naar huis.

Terwijl hij haar hand pakt zegt Albert op uiterst serieuze toon: “Ik heb niet zo goed nieuws voor je”, tot hilariteit van de kijkers. “Jezussss Albert….alsof je gaat vertellen dat ze nog maar een week te leven heeft!”, schrijft één van hen. Hij vervolgt zijn ‘slechtnieuwsgesprek’ met de uitleg dat de twee nu eenmaal “in een andere fase” leven en dat ze “op een andere planeet wonen” en dat het dan ook maar beter is dat Sandra weer naar huis gaat. Sandra nam het enorme verlies dapper, zegt ze later lachend tegen de camera. “Hij kent me helemaal niet. Ik ben nog geen vijf minuten met hem alleen geweest. Ja, bizar, ja.”

No kissy kissy

Opmerkelijk genoeg waren die vijf minuten wél lang genoeg om de kasteel’heer’ te doen beslissen dat de andere kandidaat die zojuist op het landgoed gearriveerd is, de blonde Monique, wél ‘mag’ blijven… “Ik ga haar leren kennen en misschien maak ik de verkeerde keuze. Dat kan. Maar ja, dan blijf ik maar weer alleen of misschien is het dan toch Monique”, mijmert hij hardop. “Maar ik ken haar pas vijf uur maar ik vind het wel de moeite waard”. Helaas voor Monique betekent dit wel “no kissy kissy, no hanky panky”…

De kijkers adviseren Monique om met gierende banden naar huis te gaan.