B&B Vol Liefdes Debbie ontdekte op haar 50e haar broer

Veertien jaar geleden kreeg Debbie de Jong, bekend van B&B Vol Liefde, een bericht op Facebook van ene Eric. Haar vader zou ook zijn vader zijn, zo las het bericht. Debbie klikte op zijn profielfoto. “En ik zag mijn vader. Een DNA-test was dus niet nodig”, vertelde ze in een interview met Weekend.

Via een anoniem briefje in de brievenbus kwam Eric Smaling erachter wie zijn vader was. Ook bleek bij broers en zussen te hebben. Onder andere Debbie de Jong, die een bekende Nederlander werd door haar deelname aan B&B Vol Liefde. Debbie was vijftig toen ze via Facebook een bericht van Eric ontving. Voor haar was er geen twijfel over mogelijk dat ze inderdaad met haar broer te maken had. “Ik klikte zijn profielfoto aan en zag mijn vader. Hij was identiek aan hem. We hebben daarom ook nooit een DNA-test gedaan, dat was nergens voor nodig.”

Lees ook: Ook B&B Vol Liefde-Debbies ex Alfred van den Heuvel weer gelukkig in de liefde

Mirakel

Eric bleek verwekt te zijn vóór Debbies vader en moeder iets met elkaar kregen. “Het vervelende is dat we het nooit bij mijn vader hebben kunnen checken, omdat hij al overleden was. Maar het was al voor het huwelijk van mijn ouders gebeurd, dus het had ons helemaal niets uitgemaakt dat hij al een kind had. Dat maakt het een mirakel, dat je denkt: waarom heb je dat nooit verteld? Wij hadden het alleen maar leuk gevonden.”

Lees het hele interview met Debbie de Jong, waarin ze onder meer vertelt over de impact die de ontdekking van haar broer had op haar familie, in Weekend nummer 23, vanaf woensdag in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.