Ook B&B Vol Liefde-Debbie’s ex Alfred van den Heuvel weer gelukkig in de liefde

Heel het land zag hoe de vonk tussen B&B Vol Liefde’s Debbie en Paul uiteindelijk toch oversloeg. Maar voor Paul haar hart stal, was Debbie 26 jaar getrouwd met acteur en cabaretier Alfred van den Heuvel. Samen kregen ze twee kinderen, maar in 2019 ging het stel als vrienden uit elkaar. Debbie zei, voordat haar zoektocht naar een nieuwe liefde op tv startte, dat ze voor zichzelf hoopte op een leuke gozer, en voor Alfred een “lekker wijf” wenste. Dát is gelukt, vertelt Alfred aan Weekend.

Sinds kort is Alfred (71) gelukkig met de tien jaar jongere Lonneke, die hij meenam naar het Musical Awards-gala. “We hebben elkaar via Facebook ontmoet”, vertelt ze. “We volgden elkaar al een tijdje toen hij een bericht plaatste dat ik interessant vond. Ik stuurde hem een privébericht. Toen vroeg hij of ik langs kwam. Hij zat in een fase dat hij geen vriendin wilde en ik had net mijn man verloren.”

Geen geheime agenda

De Kinderen Geen Bezwaar-acteur wist het toch echt zeker: hij wilde na zijn scheiding van Debbie geen relatie meer. Maar ja, de liefde kruipt waar het niet gaan kan. “Ik was er niet op uit, had geen geheime agenda, allemaal niet. Ik had er helemaal niet op gerekend. Ik wilde het ook niet, en nu gaat het hartstikke goed”, zegt hij dolgelukkig.

Klik met Debbie

Ook tussen Lonneke en Debbie klikt het uitstekend. “We hebben haar laatst ook gezien, bij een expositie van hun zoon”, vertelt Lonneke. “Paul was daar ook bij. Dat was heel gezellig.”

