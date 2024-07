Appie ‘blauwe vogel’ Mussa vond Songfestival ‘echt een rollercoaster’

Appie Mussa heeft het Eurovisie Songfestival en de diskwalificatie van zijn goede vriend Joost Klein als een intense periode ervaren. De onlinevideomaker vond het “echt een rollercoaster”, vertelde hij in De Slimste Mens. Mussa ging in mei met Klein mee en was verkleed als blauwe vogel, onderdeel van de Nederlandse act.

Bij de terugkeer uit het Zweedse Malmö ging de videomaker eerst terug naar zijn “nest” en heeft hij “vooral heel lang geslapen”, blikte hij terug. “Het was heel veel, het was echt een rollercoaster. Ik heb heel veel dingen in mijn leven gedaan, maar niks kan daaraan tippen. Dat was echt insane.”

Lees ook: Appie ‘blauwe vogel’ Mussa reageert op diskwalificatie Joost Klein: haalt in video uit naar EBU

‘Dreigende beweging’

Klein mocht niet meedoen aan de finale van het muziekevenement na een incident waarbij hij een cameravrouw zou hebben bedreigd. Volgens omroep AVROTROS maakte de artiest “een dreigende beweging” naar de vrouw. Het onderzoek van het Zweedse Openbaar Ministerie naar het voorval is nog gaande. De zanger heeft zelf nog altijd niet inhoudelijk op de gebeurtenissen gereageerd.