Angela Schijf vindt het erg dat Sonja Barend ‘buikpijn kreeg’ door theaterstuk

Tekst: Dunya Diercks

Angela Schijf vindt het “jammer” dat Sonja Barend buikpijn van het theaterstuk over het voormalige televisie-icoon kreeg en er afstand van nam. Volgens haar is de oud-presentatrice “in het hele proces meegenomen”.

“We hadden afspraken gemaakt dat we op basis van het boek over haar leven ons eigen stuk zouden maken”, legt Schijf, die de rol van Barend speelt, dinsdag uit in De Telegraaf. “Maar je kunt vermoedelijk nooit de werkelijkheid benaderen die de persoon zelf heeft ervaren. Het is heel jammer dat we pas laat doorkregen dat Sonja zelf er buikpijn van kreeg.”

Lot van Sonja’s vader tijdens Tweede Wereldoorlog

De productie van Toneelgroep Maastricht en Senf Theaterpartners is gebaseerd op Barends boek Je ziet mij nooit meer terug, waarin zij het lot van haar vader tijdens de Tweede Wereldoorlog beschrijft. Begin januari liet ze weten dat ze zich niet kon vinden in de wijze waarop in het scenario van de toneelproductie de inhoud van het boek wordt weergegeven.