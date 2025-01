Sonja Barend neemt afstand van toneelproductie Sonja: kan zich niet vinden in uitwerking boek

Sonja Barend distantieert zich van de toneelproductie Sonja. Het toneelstuk wordt door Toneelgroep Maastricht en Senf Theaterpartners geproduceerd en is gebaseerd op haar boek Je ziet mij nooit meer terug, waarin Barend het lot van haar vader tijdens de Tweede Wereldoorlog beschrijft. “Sonja Barend en uitgeverij De Bezige Bij kunnen zich niet vinden in de wijze waarop in het scenario van de toneelproductie de inhoud van het boek wordt weergegeven”, aldus de uitgever.

“Je ziet mij nooit meer terug gaat over de geschiedenis van de in de oorlog in Auschwitz vermoorde vader van Sonja Barend en de gevolgen daarvan voor haar leven. Het boek gaat niet over de televisiecarrière van Sonja Barend, waar het overgrote deel van het scenario van de toneelproductie, zoals dit aan Sonja Barend/De Bezige Bij is voorgelegd, wel over gaat”, aldus De Bezige Bij. De uitgeverij voegt toe dat Barend geen verdere persverklaringen zal afgeven.

De vader van Barend, David, werd naar Auschwitz gedeporteerd toen de televisiepresentatrice twee jaar oud was.

Angela Schijf speelt Sonja

Toneelgroep Maastricht en Senf Theaterpartners produceren het toneelstuk Sonja. Angela Schijf vertolkt de rol van Barend in het stuk dat op 19 januari in DeLaMar in Amsterdam in première gaat. Senf Theaterpartners en Toneelgroep Maastricht waren nog niet bereikbaar voor een reactie.