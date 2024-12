André van Duin: ‘Paar vervelende dingen achter de rug’

Als je ouder wordt, word je gezondheid steeds belangrijker. Zo ervaart ook André van Duin, vertelt hij deze week in Weekend. Aangezien het nog allemaal goed gaat, maakt hij zich voorlopig geen zorgen. Al blijft de komiek wel realistisch. “Op een gegeven moment houdt het op.”

Nu André van Duin 77 is, is zijn gezondheid zijn grootste goed. In gesprek met Weekend bekent hij deze week dan ook dat bij zich enigszins druk maakt om gezond te blijven. “Als je ouder wordt, word je vanzelf wat minder gezond. Het gaat wat minder en je hebt pijn in je rug, je hebt last van je benen, ik heb een paar vervelende dingen achter de rug, operatie enzo. Dat heeft met ouderdom te maken.”

Zorgen

Desondanks laat André zich niet kisten en gaat hij niet bij de pakken neer zitten. Hij maakt nog altijd succesvolle programma’s en is niet van plan daar binnenkort mee te stoppen. “Op een gegeven moment houdt het op, maar zolang het allemaal nog goed gaat, maak ik me daar geen zorgen om.”

