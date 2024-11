André van Duin vindt het ‘belachelijk dat Matthijs van Nieuwkerk niet meer op televisie is’

André van Duin (77) vindt het onbegrijpelijk dat Matthijs van Nieuwkerk (64) niet meer op televisie te zien is. In een interview met het AD noemt de komiek en presentator het ‘belachelijk’ dat zijn voormalig collega van De Wereld Draait Door van het scherm is verdwenen.

André, die jarenlang te gast was bij Matthijs, omschrijft hem als ‘een heel aardige, aimabele man’. De situatie rondom Matthijs raakt volgens hem aan een bredere trend waarin mensen snel gecanceld worden. “Tegenwoordig mag je bijna niets meer zeggen of er staat een actiegroep voor je deur. Wat dat betreft zit ik in een goeie hoek, want ik heb er nooit last van.”

Presentatie boek André van Duin, Matthijs van Nieuwkerk overhandigd het boek aan André. (2006)

“Er zal best wel wat fout zijn gegaan, ik was er natuurlijk niet bij, maar ook in een bedrijf waar ze kartonnen dozen maken, vliegen ze wel eens uit de bocht in een vergadering”, zegt André over Matthijs. “Dat gebeurde in Aalsmeer bij Joop van den Ende ook, maar altijd om het product beter te maken. Dat doe je met zijn allen en soms vallen er harde woorden. Maar als na afloop het stof is neergedaald, drink je weer een kop koffie met elkaar.”

Matthijs heeft zijn carrière een flinke klap zien krijgen na een schandaal rondom wangedrag op de werkvloer. De plannen om zijn televisiewerk voort te zetten bij RTL werden stopgezet na de publicatie van het rapport van de Commissie-Van Rijn, waarin wangedrag op de werkvloer van De Wereld Draait Door uitgebreid werd onderzocht. Matthijs presenteerde het populaire programma vijftien jaar lang. In het rapport werd bevestigd dat er sprake was van een giftige werksfeer, mede veroorzaakt door het gedrag van de presentator. Sinds de publicatie van het schandaal is de presentator niet meer actief op televisie.

